Jubileumzege voor motorcrosser Jeffrey Herlings op Sardinië

Nederland begint World Baseball Classic met indrukwek­ken­de zege op Cuba

Nederland is uitstekend begonnen aan de World Baseball Classic. De honkballers van Team Kingdom of the Netherlands (met spelers uit Curaçao, Aruba, Sint-Maarten, Bonaire en Nederland) waren in de openingswedstrijd in Taiwan met 4-2 te sterk voor Cuba.