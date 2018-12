Joyce: ‘De kans dat ik van Van Gerwen ga winnen is heel, heel klein’

Door Max van der Put

Joyce blijkt als we hem spreken na zijn zege op James Wade uiterst ingetogen. Hij zegt heel veel respect te hebben voor Van Gerwen. En nog lang niet het niveau van topspelers zoals hij te benaderen. ,,Ik probeer er van te leren. Ik heb weleens geprobeerd zijn manier van gooien te kopiëren, maar dat had geen zin. Dat zou me mijn rug hebben gekost. Hij buigt zo ver voorover!”

De 33-jarige Joyce kwam als barman in Newcastle in aanraking met het darts. ,,Mijn oom had daar een dartteam en toen ze iemand tekort kwamen, vroeg hij mij. Ik leende pijlen van iemand en begon te gooien. Ik won mijn eerste zes of zeven wedstrijden! Pas toen ik het jaar daarop gevraagd werd in het topteam van die competitie, heb ik zelf een setje pijlen aangeschaft.”

Leermoment

Hij zegt de wedstrijd tegen Van Gerwen als een leermoment te beschouwen. ,,De kans dat ik ga winnen is natuurlijk heel, heel klein. Ik gooi dit toernooi gemiddeld twaalf punten minder dan hij, dat is een feit. Ik kan dan ook moeilijk gaan zeggen dat ik gat winnen van hem, toch? Als er iets bijzonders gebeurt, heb ik misschien een kans.”

Dat Rob Cross vorig jaar van Michael van Gerwen won op het WK, wil volgens Joyce niet veel zeggen. ,,Dat is onvergelijkbaar. Cross won voorafgaand aan dat toernooi vijf ProTour-toernooien, ik heb er nul op mijn naam staan. Echt, laten we realistisch zijn. Het is al geweldig dat ik zo ver ben gekomen. Voor het WK had ik als doel om me niet voor schut te laten zetten door Anastasia Dobromyslova en daarna tegen Simon Whitlock.” Dat is meer dan gelukt.

Op weg naar de kwartfinale rekende Joyce ook af met Alan Norris en James Wade. En dat terwijl hij zich vorig jaar niet eens voor het WK wist te plaatsen. ,,Toen zat ik thuis voor de televisie te kijken naar de wedstrijden. En wist ik niet of ik nog wel een jaar de tour kon afwerken. Pas toen ik in januari een sponsor vond, was dat mogelijk. En zie waar ik nu sta, het is eigenlijk ongelooflijk.”