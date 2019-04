Joshua krijgt andere uitdager in New York

Zijn Amerikaanse uitdager Jarrell Miller is in een dopingzaak verzeild geraakt. Tijdens een controle op 20 maart is hij betrapt op het gebruik van het verboden middel GW1516, een product dat wordt gebruikt om sneller vet te verbranden.



Miller verspeelde daarmee zijn bokslicentie. Hij is nog wel in afwachting van de uitslag van de B-test.

Joshua (29) wil hoe dan ook op de vastgestelde datum in Madison Square Garden zijn Amerikaanse debuut maken. Hij is wereldtitelhouder in het zwaargewicht bij vier mondiale bonden: IBF, WBO, WBA en IBO. Joshua is ongeslagen in 22 profduels. Zijn nieuwe tegenstander wordt op korte termijn bekend. Voor het eerste optreden van Joshua in de Verenigde Staten zijn al 15.000 tickets verkocht.