Joshua jonger, zwaarder en langer dan Russische uitdager

Joshua neemt het duel met de Russische routinier, die één keer verloor in 35 gevechten, zeker niet te licht op. ,,Het wordt mijn zwaarste partij sinds mijn overwinning op Vladimir Klitsjko'', liet hij weten. Joshua schakelde de boksreus uit Oekraïne in april 2017 op Wembley via knock-out uit. Povetkin, in 2004 olympisch kampioen in het superzwaargewicht, verloor in 2013 in Moskou van Klitsjko.