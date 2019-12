Joshua heeft vier wereldtitels terug

In juni van dit jaar zorgde Ruiz voor een daverende verrassing door topfavoriet Joshua in New York in de zevende ronde uit te schakelen via een technische knock-out. Speciaal voor deze tweekamp was iets buiten Riyad een arena gebouwd die plaats bood aan 15.000 toeschouwers.



Beide boksers deelden rake klappen uit, maar geen van de twee kwam in de twaalf ronden echt in de problemen. Ruiz zocht in de laatste twee ronden iets meer de aanval, maar stond toen in punten al op achterstand. Hij kon dat niet meer goedmaken.