Joost Luiten stijgt op wereldranglijst

Luiten was de afgelopen jaren steeds aanwezig op het Tour Championship in het Arabische emiraat en presteerde doorgaans goed, met de vierde plaats in 2013 als beste resultaat. Hij liet na afloop van de Nedbank Challenge in Zuid-Afrika weten dat zijn spel in orde is van tee tot green, maar ook dat hij met putten naar de holes te veel fouten maakt.



,,Als je kijkt naar de statistieken lever ik ten opzichte van de rest van het veld met putten ruim zes slagen in. Het is frustrerend, maar ik blijf optimistisch. De baan in Dubai ligt me goed'', meldt Luiten op zijn website.



De overwinning in Zuid-Afrika ging afgelopen weekeinde naar Branden Grace. Bekijk hieronder de samenvatting.