Joost Luiten moet na overlijden Elizabeth toekijken: ‘Over tien jaar kunnen we zeggen: Ik was erbij’

Het overlijden van de Britse koningin Elizabeth heeft ook consequenties voor de spelers van het PGA Championship op de golfbaan van Wentworth. Uit eerbetoon is het toernooi, met onder anderen Joost Luiten, vandaag stilgelegd. ,,Ik loop hier nu toevallig net rond bij Windsor Castle. Mijn appartementje is vlakbij het kasteel, dus ik ben even gaan kijken’’, laat Luiten van Engeland weten.

Het toernooi van de DP World Tour ligt minimaal een dag stil, nadat donderdag het overlijden van de koningin bekend werd gemaakt. De baan is gesloten, net als de oefenfaciliteiten. ,,Omdat niemand er mag komen, ben ik met Mel (zijn vrouw, red.) maar naar het kasteel gereden. Het is er megadruk, iedereen legt een bloemetje. Toch wel mooi om te zien. Het is natuurlijk niet mijn koningin, maar als je ziet hoe de mensen reageren, dan is wel duidelijk dat ze bijzonder is geweest.’’

Sport maakt pas op de plaats

De voetbalwedstrijden in de Engelse voetbalcompetitie gaan dit weekeinde niet door. De Premier League besloot alle duels uit te stellen na het overlijden van koningin Elizabeth. Ook de duels in de drie klassen onder de Premier League gaan niet door, besloot de English Football Association. Lees hier meer!

Quote Hier in Engeland is nu een rouwperio­de van tien dagen afgekon­digd Joost Luiten Luiten, zesvoudig winnaar op de Tour, had er dertien van de achttien holes in de eerste speelronde opzitten, toen de wedstrijd werd stilgelegd. ,,Ik dacht aanvankelijk dat het was vanwege het weer, het had de hele dag al veel geregend. Totdat op het grote scorebord op de baan de mededeling van het overlijden kwam te staan’’, aldus de huidig nummer 72 op Wentworth.



,,Liever had ik gehad dat het nieuws een uurtje later was gekomen, dan had ik mijn ronde nog gewoon af kunnen maken. Maar ik snap natuurlijk wel. Stel dat je een Engelse speler bent en je hoort het nieuws, hoe reageer je er dan op?’', aldus de 36-jarige Bleiswijker.

Of en hoe het toernooi eventueel dit weekeinde wordt afgerond, dat is nog niet duidelijk. ,,De Tour heeft net in een email laten weten het PGA Championship af te willen werken als een 54 holes-toernooi (in plaats van de gebruikelijke 72 holes, verdeeld over vier ronden). Of dat gaat lukken, dat is nog maar de vraag. Hier in Engeland is nu een rouwperiode van tien dagen afgekondigd. Het ligt aan Buckingham Palace wat de sportbonden mogen gaan doen. Als het voetbal dit weekeinde al is afgelast, dan gaat dat waarschijnlijk ook voor alle evenementen gelden.’’

Voor Luiten zit er niets anders op dan af te wachten op het groene of rode licht. ,,Een gekke situatie, maar het is zoals het is. Ik vind het wel bijzonder om al die mensen rond het kasteel te zien. Over tien jaar kunnen we zeggen: ‘Ik was erbij’.’’