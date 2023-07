Joost Luiten met een ronde par voorlopig in subtop The Open

Luiten maakte op de eerste negen holes twee bogeys, maar zette daar op de tweede negen holes twee birdies tegenover. Daarmee staat hij in de subtop. Het Britse Open Championship geldt als het oudste en meest prestigieuze golftoernooi ter wereld. Nederlands beste golfer Joost Luiten is één van de outsiders, maar de 37-jarige Bleiswijker raakt niet onder de indruk van de wedstrijdstatus. „Of het nou The Open of het kleinste toernooi van de tour is, ik ga altijd voor de winst”, zei Luiten in een uitgebreid interview met deze krant .

O zeker, natuurlijk waren er kriebels en gierden de zenuwen door het lijf. Die eerste keer, het debuut op The Open, maakte grote indruk op Joost Luiten. Meedoen aan hét iconische toernooi, zijn naam op het leaderboard, tussen al die andere kleppers. Gedeeld 63ste eindigde hij, twaalf jaar geleden in het Engelse Kent.



Dat was toen. Acht edities van het befaamde toernooi later, en met inmiddels zes overwinningen op de Europese tour op zak, is Luiten gepokt en gemazeld in de internationale golfwereld en niet meer zo snel onder de indruk. „Natuurlijk is The Open een groot toernooi, misschien wel het grootste dat er bestaat, maar ik benader en behandel het gewoon als elk ander toernooi”, zei hij in de aanloop naar de start van de 151ste editie, deze keer op de Royal Liverpool Golf Club in Hoylake, aan de Engelse westkust net onder Manchester. „Het zou gek zijn als ik nu opeens dingen heel anders ga doen, alleen maar omdat het The Open is”, aldus Luiten, die met een 32ste plaats in 2019 zijn beste resultaat ooit op de Europese major behaalde.