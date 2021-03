Jockey en trainer zitten op dode paarden, Ierse paardensport in ernstige verlegenheid

Hij houdt met zijn ene hand een telefoon aan zijn oor en maakt met zijn andere hand een peace -teken. Terwijl hij op een overleden paard zit. De succesvolle Ierse paardensporttrainer Gordon Elliott (43) ziet zijn reputatie in één klap door de gootsteen spoelen, nadat afgelopen weekeinde een oude, uiterst pijnlijke foto van hem de ronde deed op internet. Een paar dagen later gevolgd door het volgende schokkende incident.

Walging en woede vielen Elliott, actief in het paardenrennen, ten deel. Hij is voorlopig geschorst door de Ierse paardensportbond. Vrijdag wordt zijn zaak behandeld door de tuchtcommissie. Een stevige boete en het verliezen van zijn licentie hangen hem boven het hoofd. Elliott heeft toegegeven dat de foto authentiek is. Het bewuste paard, Morgan, overleed in 2019 op 7-jarige leeftijd. Elliott sprak van een ‘moment van gekte, waar ik de rest van mijn leven voor ga boeten’. De Britse paardensportautoriteit heeft hem verboden om zijn paarden te laten racen tot de zaak is afgerond. Acht paarden zijn uit zijn stallen gehaald en elders ondergebracht.