Japan heeft topsprinter voor Tokio 2020

Bendsneyder glibbert naar zesde plek in Misano

12:35 Motorracer Bo Bendsneyder is als zesde gefinisht in een chaotische Grand Prix van San Marino in de Moto3. Door de regen was het een groot glijfestijn op het natte circuit van Misano. De coureurs gingen bij bosjes onderuit, slechts zestien haalden het einde.