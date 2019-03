James en Lakers doorbreken negatieve reeks

Waterpo­loërs sluiten af met verlies in Spanje

12 maart De Nederlandse waterpoloërs hebben de World League afgesloten met een forse nederlaag tegen Spanje. De ploeg van bondscoach Robin van Galen kon het gastland in Castellón de la Plana, een stad in de buurt van Valencia, tot 4-4 in de tweede periode bijbenen. Daarna liep de nummer twee van het laatste EK echter weg: 14-7 (3-2 3-2 5-1 3-2).