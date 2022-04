Jacco (22) als laatste over finish van 41e editie marathon Rotterdam: ‘Was niet mijn doel’

video Doldwaze taferelen bij terugkeer golficoon Tiger Woods: ‘Ik kon niet eens horen wat mijn caddy zei’

Alsof er nooit iets gebeurd was. Alsof Tiger Woods niet 508 dagen geen wedstrijd meer had gegolfd. De onverwacht snelle én sterke terugkeer van de 46-jarige Amerikaan op de baan is nu al hét grote succes van The Masters op Augusta National.

8 april