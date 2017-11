Ivo de Bruin houdt hoop ondanks 'slechte week' in Lake Placid

De Bruin kon in Lake Placid niet om de realiteit heen. ,,Het was gewoon een slechte week. We hebben een huurslee en in de allereerste training zijn we door een technisch mankement na bocht zes over de kop geslagen. Daardoor ontstond bij mij een snee van zeven centimeter breed, tot op het bot. Ik heb acht hechtingen en heb een paar dagen niets kunnen doen. Die crash is helemaal mijn schuld.''



Volgens De Bruin is kwalificatie voor de Olympische Spelen nog mogelijk. ,,In Park City starten alle teams, net als wij, op nul punten. Daar moeten wij het helemaal vanaf het begin goed doen. Over drie dagen gaan de hechtingen eruit en dan gaan we vol frisse moed aan de slag met de viermansbob. Dit betekent gelukkig niets voor volgende week.''