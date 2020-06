Italiaanse handbiker Alex Zanardi voor tweede keer geopereerd

Zanardi reed in de jaren 90 in de Formule 1 en werd in 1997 en 1998 twee keer kampioen in de CART-series. De Italiaan wordt binnen de sportwereld gezien als een bron van inspiratie, vooral door de wijze waarop hij zich terug knokte na z’n crash op een Duits circuit in de CART-series in 2001. Beide benen moesten worden geamputeerd, maar met twee kunstbenen keerde hij terug in de autosport.