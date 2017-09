Is dit nu al het doelpunt van het jaar in handbal Champions League?

Dé ultieme effectbal, hij bestaat ook in het handbal. Timoer Dibirov, een Russische vedette spelend voor de Macedonische titelverdediger HC Vardar, tekende voor een wel zéér knappe treffer in de Champions League. Dibirov leek de bal meters naast de doelmond te plaatsen, maar door het extreme effect op de bal verdween deze toch fraai voorbij een verbouwereerde doelman. Ondanks dat het kampioenenbal nog maar één ronde onderweg is, is dit voor velen nu al het doelpunt van het jaar. En kan je ze ongelijk geven?