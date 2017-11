Irving leidt Boston Celtics langs Atlanta

Sprundelaar Berry van Peer strandt vroeg op jeugd WK darten

6 november Sprundelaar Berry van Peer is er niet in geslaagd zijn prestatie van vorig jaar op het jeugd WK darten tijdens deze editie te evenaren. In 2016 haalde hij de finale, dit jaar was de Belgische Mike de Decker in de tweede ronde te sterk voor Van Peer: 6-3.