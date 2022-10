Iraanse sportklimmer Elnaz Rekabi verdwenen na optreden zonder hoofddoek

Titelhou­der stuurt debutant Ivo Ver­horstert naar huis na ippon op WK

Ivo Verhorstert is op de WK judo in Tasjkent al na één wedstrijd uitgeschakeld. De 21-jarige debutant verloor in de klasse tot 66 kilogram van de Japanse titelhouder Joshiro Maruyama, tweevoudig wereldkampioen.

7 oktober