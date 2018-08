IOC heft schorsing Koeweit op

Atletiek­ploeg evenaart met acht EK-medailles record uit 1950

13 augustus Nederland heeft het EK atletiek in Berlijn afgesloten met één gouden, drie zilveren en vier bronzen medailles. Met in totaal acht plakken evenaart de Oranje-équipe de recordscore van het EK van 1950 in Brussel, waar Fanny Blankers-Koen destijds de grote uitblinker was.