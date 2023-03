IOC-baas Thomas Bach ziet geen probleem in deelname Russen en Belarussen aan sportwedstrijden

Als het aan de IOC-baas ligt kunnen Russen en Belarussen onder voorwaarden terugkeren in internationale competities, zeker omdat in tal van sporten de kwalificatie voor de Olympische Spelen van Parijs 2024 is begonnen. Maar de oorlog in Oekraïne zorgt voor weerstand tegen dat standpunt. ,,Deelname van sporters met een Russisch of Belarussisch paspoort in internationale competities werkt”, hield Bach de aanwezige bestuurders voor. ,,We zien het bijna elke dag in een aantal sporten, met name in tennis, wielrennen en sommige tafeltennistoernooien. We zien het in Europa, in de Verenigde Staten en op andere continenten. Nergens hebben zich incidenten voorgedaan.”