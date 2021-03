Internationale atletiekbond lanceert actie voor gendergelijkheid

Het streven van World Athletics is om in 2027 het aantal mannen en vrouwen in bestuursfuncties in balans te hebben. Nu is de verhouding nog 70 procent mannen tegen 30 procent vrouwen. Ook wil de bond breken met een aantal tradities waarin sprake is van ongelijkheid. In 2022 zal de WK in Oregon bijvoorbeeld voor het eerst worden afgesloten met een onderdeel voor vrouwen. ,,Gendergelijkheid moet niet langer een theoretische discussie zijn in een organisatie”, zegt voorzitter Sebastian Coe. ,,Er moet meer gebeuren. Atletiek is al sinds de jaren 80 in veel opzichten een voorbeeld, bijvoorbeeld wat betreft een gelijk programma voor mannen en vrouwen en gelijke beloning. Maar er is nog meer te doen.”