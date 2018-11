India, hart van het hockey

Nederland nog in wachtkamer voor WK volleybal van 2022

27 november De toewijzing van het WK volleybal voor vrouwen in 2022 is tot nader order uitgesteld. Wereldvolleybalbond FIVB heeft meer tijd nodig om de ingediende 'bids' te beoordelen. Nederland behoort tot de kandidaten om voor het eerst in de historie het WK te organiseren. Volgens de Nederlandse volleybalbond is de Nevobo nog volop in de race voor de editie van 2022.