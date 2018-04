IJshockeyploeg opent met klinkende zege

Bucks trekt stand in play-offs weer gelijk na winst op Celtics

22 april Milwaukee Bucks is weer in de race voor het bereiken van de volgende ronde van de play-offs in de NBA. Dankzij een zege van 104-102 op de Boston Celtics is de stand na vier ontmoetingen weer in evenwicht: 2-2. Voor Milwaukee was het de tweede winstpartij op rij.