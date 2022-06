IJshockeyers Colorado Avalanche veroveren derde Stanley Cup in geschiedenis

Artturi Lehkonen maakte het winnende doelpunt in de tweede periode en voorkwam daarmee een unieke trilogie voor Tampa Bay, de ploeg die de titel twee jaar op rij wist te winnen.



Voor Colorado Avalanche is het pas de derde titel in de geschiedenis van de NHL. De laatste keer dat de Stanley Cup naar Denver kwam, was alweer ruim 20 jaar geleden, in 2001.