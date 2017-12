IJshockeyer haalt vol uit met zijn stick in het kruis van tegenstander

Tijdens het duel tussen Detroit Red Wings en New York Islanders kregen Justin Abdelkader en Scott Mayfield het met elkaar aan de stok. Abdelkader haalde uiteindelijk zelfs uit met zijn stick en raakte Mayfield in het kruis. De aanvaller van de Red Wings heeft uiteindelijk een boete gekregen van 5.000 dollar, de hoogst mogelijke straf in de NHL.