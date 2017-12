Houston Rockets wint voor elfde keer op rij

Noorse handbalvedette Mørk vreest Oranje: 'Ze zullen blijven vechten'

9:45 De Noorse handbalsters vernederden gisteravond olympisch kampioen Rusland in de kwartfinales van het WK in Duitsland (34-17) en zijn zwaar favoriet in de halve finale komende morgen tegen het Nederlands team. De regerend wereldkampioen neemt Oranje niettemin heel serieus. ,,Ik verwacht een zware wedstrijd'', aldus de Noorse sterspeelster Nora Mørk.