Houston Rockets maken spectaculaire einde aan Golden State-serie

Van Rijssel­berg­he veel te vroeg van start in Medemblik

22 mei Windsurfer Dorian van Rijsselberghe is bij de jaarlijkse zeilregatta in Medemblik iets te gretig van start gegaan. De tweevoudig olympisch kampioen vergiste zich flink in het aanvangstijdstip van de eerste race op het kalme IJsselmeer.