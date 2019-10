Houston Astros doen wat terug tegen Washington Nationals in World Series

De Astros scoorden in de tweede, derde, vijfde en zesde inning en stonden alleen in de vierde inning een punt van de Nationals toe. Zack Greinke en Josh James speelden als pitchers een goede wedstrijd voor de ploeg uit Houston.



Door de zege van de Astros kwam er een einde aan de reeks van acht overwinningen van de Nationals tijdens de play-offs. De ploeg speelde daarvan maar drie wedstrijden in het eigen stadion in Washington. Zaterdag en zondag staan de volgende wedstrijden op het programma, allebei in Washington. Als de Nationals die twee wedstrijden winnen, dan winnen ze voor het eerst de World Series.



Vorig jaar ging de zege in de World Series naar de Boston Red Sox, een jaar eerder naar de Astros.