Hordeloper Smet loopt limiet voor WK indoor Belgrado

Hordeloper Koen Smet heeft zich verzekerd van deelname aan de WK indooratletiek in maart in Belgrado. De Amsterdammer liep in Manchester in een extra race over 60 meter horden 7,69 seconden en dat was onder de limiet van 7,72. Smet liep eerder op dag in de reguliere finale 7,73.