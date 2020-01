Hoogeveen kroont zich tot kampioen op de Weissensee

Hoogeveen hield stand, bleef overeind en kwam solo over de streep. Als de oudste Nederlandse kampioen op natuurijs ooit. Voor de aanvaller van Bouwselect was het zijn grootste overwinning ooit. Eerder, in 2015, wist de inwoner van Heiloo al wel de Aart Koopmans Memorial op zijn naam te schrijven. Daarna stond Hoogeveen meermaals op het podium, maar niet als winnaar. ,,Dit is geweldig. De weersomstandigheden waren in mijn voordeel, net als de lengte van het NK’’, aldus Hoogeveen over de race van 147 kilometer op de Weissensee.