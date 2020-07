Honkbalwedstrijd afgelast na virusuitbraak Miami Marlins: ‘De jongens zijn bezorgd’

De selectie zit nog altijd in een hotel in de staat Pennsylvania, waar de Marlins afgelopen weekeinde drie keer tegen Philadelphia Phillies speelden. Ook Philadelphia komt voorlopig niet in actie, in afwachting van coronatests.

De ploeg uit Miami zou maandagavond in eigen stadion aantreden tegen Baltimore Orioles, maar de selectie kan voorlopig niet terug naar Florida. Philadelphia Phillies zou op dezelfde dag moeten uitkomen tegen New York Yankees.

Zondag werd bij vier spelers van de Marlins het coronavirus aangetroffen. Een dag later kwam naar buiten dat nog eens acht spelers en twee stafleden zijn besmet. ,,De jongens zijn bezorgd”, zei manager Don Mattingly zondag al. “Dit gaat over hun gezondheid. De jongens reizen straks terug naar huis, naar hun families, naar hun kinderen. We moeten dan wel zeker weten dat het veilig is.” Om die reden blijft de selectie voorlopig in Pennsylvania. De Marlins wonnen twee keer van de Phillies, zondag deden ze dat met 11-6. De club heeft officieel nog niets losgelaten over de besmettingen binnen de selectie.