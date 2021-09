Honkballers naar kwartfinale EK

Volleybal­lers na nipte zege op Portugal naar kwartfina­les EK

12 september De volleyballers hebben bij het Europees kampioenschap de kwartfinales bereikt. De spelers van bondscoach Roberto Piazza wonnen in het Poolse Gdansk met de nodige moeite in vijf sets van Portugal: 22-25, 25-22, 26-24, 20-25, 15-13. Het is voor het eerst sinds 2009 dat de volleyballers de kwartfinales op een EK halen.