Honkballers Japan pakken titel in Haarlem

Kogelstoot­kam­pi­oe­ne gewond bij au­to-ongeluk

14:57 De Europese kampioene kogelstoten Christina Schwanitz is zaterdagavond gewond geraakt bij een auto-ongeluk. De 32-jarige atlete was op weg naar de studio van Aktuellen Sportstudio van de Duitse televisiezender ZDF en is na het ongeluk naar het ziekenhuis gebracht. ,,Ze is lichtgewond geraakt. Alles is relatief gezien in orde", liet de presentatrice van het ZDF weten.