Hongerige Van Gerwen is nog niet klaar: ‘De finale? Dat wordt 7-3 voor mij’

Video Van der Poel neemt steward niets kwalijk na botsing: ‘Knalde er vol op en voelde mijn nek kraken’

30 december Veldrijder Mathieu van der Poel heeft een pijnlijke nek overgehouden aan zijn botsing met een steward op het parcours van de Superprestigewedstrijd in Diegem. De 23-jarige Nederlander was aan kop van de wedstrijd net weggereden bij Michael Vanthourenhout toen hij op een smal gedeelte een official niet meer kon ontwijken.