Hold my beer! Supporter ziet honkbal in zijn pils belanden

Altijd leuk als je als honkbalfan een souvenir mee naar huis kan nemen. Maar een supporter van Cincinnati Reds moest er maandag in de wedstrijd tegen Chicago Cubs wel wat moeite voor doen. Hij zag een bal namelijk precies in zijn biertje belandden.

Hilariteit alom in het Great American Ballpark in Cincinnati toen Cubs-speler Alfonso Rivas in de derde inning een foutslag noteerde. De bal kwam tussen de mistastende toeschouwers in de beker van een nietsvermoedende Reds-fan terecht.