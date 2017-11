Hockeysters zonder tegengoals naar finale HWL

Na Nieuw-Zeeland werden de Verenigde Staten (2-0), Zuid-Korea (3-0), China (4-0) en vandaag opnieuw Zuid-Korea zonder tegengoals verslagen. Oranje heeft nu al achttien op rij gewonnen. De laatste nederlaag dateert van eind juli tegen België (0-1), kort voor het gewonnen EK in eigen land.



Tegen Zuid-Korea opende Maartje Krekelaar al snel de score. Nog voor de rust breidde Laurien Leurink de score uit naar 2-0. In de tweede helft nam Oranje duidelijk wat gas terug, zodat in de eindstand geen verandering meer kwam. Zuid-Korea was in de slotminuten nog even dicht bij een treffer, maar de bal ging via de stick van Caia van Maasakker uit een strafcorner op de paal.