Hockeysters zetten indrukwekkende reeks voort met vierde Europese titel op rij

Het aloude sportcliché dat het moeilijker is om aan de top te blijven dan aan de top te komen, gaat niet op voor de Nederlandse hockeysters. Die stapelen al jaren titel op titel. Dat komt enerzijds omdat hun honger niet te stillen is, anderzijds omdat de uitdagers het wel proberen, maar eerlijk gezegd niet dichterbij komen.

Vandaag versloeg Oranje in de finale van het EK België met 3-1. Het betekende de vierde Europese titel op rij voor het Nederlands elftal. Dat blijft ongeslagen in grote wedstrijden sinds de olympische finale van Rio de Janeiro, zeven jaar geleden. Vanaf dat moment gingen alle belangrijke prijzen naar Nederland. Meestal met groot vertoon van macht. Dat was dit toernooi in Duitsland ook het geval.

De boel was voorafgaand aan de finale op scherp gezet. Uitspraken van bondscoach Paul van Ass, die aangaf niet bepaald onder de indruk te zijn van het Belgische hockey, werden in de kleedkamer van de ‘Red Panthers’ uitgebreid besproken en geclassificeerd als ‘Hollandse arrogantie’. Diverse speelsters spraken zich tegenover hockey.nl uit over de in hun ogen neerbuigende teksten van Van Ass. Had de Nederlandse coach de tegenstander op scherp gezet?

Misschien, maar als het vervolgens na één minuut en tien seconden al 1-0 voor Nederland staat - Marijn Veens tikje leek toch houdbaar - dan wordt het wel meteen een moeilijk verhaal.

Volledig scherm Nederland viert een goal. © BELGA

Van Ass was in zijn verhaal eerlijk. Hij wil uitgedaagd worden en mist Europese concurrentie. In de halve finale tegen Engeland werd het liefst 7-0. En België? Dat doet niet veel meer dan de bus parkeren als het tegen Nederland speelt, zei hij. Daarmee wordt misschien een grote nederlaag voorkomen, maar uiteindelijk zou Oranje nooit van de zuiderburen kunnen verliezen als dit de tactiek blijft, zei de altijd uitgesproken coach. ,,Dan wordt het in de finale weer 2-0", zei Van Ass, refererend aan dezelfde uitslag bij de groepswedstrijd tussen beide landen.

Die stand stond na vijf minuten al op het bord. Freeke Moes soleerde de cirkel in en scoorde eenvoudig. Het moet gezegd dat België zich niet bij een nederlaag neerlegde en in het tweede kwart in de wedstrijd kwam via een terechte tegentreffer van Abi Raye. Maar toen het nog voor rust 3-1 werd na een eigen doelpunt (op naam van Joosje Burg), was de spanning alweer uit de finale.

Die kwam in de tweede helft ook niet meer terug. Nederland kwam niet meer in de problemen en is na 2017, 2019, 2021 ook in 2023 de beste van Europa. Met als belangrijke bonus een ticket voor Parijs2024. Daarmee wordt overwerk in de winter bespaard en kan de ploeg richting de Spelen rustig verder werken om nog beter te worden en logischerwijs als topfavoriet naar Parijs te gaan.

Bronzen medaille

De bronzen medaille op het EK was voor Duitsland, Voor eigen publiek in Mönchengladbach versloeg de ploeg in de strijd om de derde plaats Engeland met 3-0. Sonja Zimmermann en Charlotte Stapenhorst scoorden in de eerste helft voor de Duitse vrouwen. In 58ste minuut maakte Jette Fleschütz er 3-0 van. Duitsland werd in de halve finales uitgeschakeld door België (0-1), Engeland werd zoals bekend met liefst 7-0 verslagen door Nederland.

Volledig scherm Duitsland viert de bronzen medaille. © Pro Shots / Bart Scheulderman