Hockeysters winnen zonder De Goede finale van Japan

De Vennen wint royaal na moeizame start

11 november Koploper De Vennen had het tegen hekkensluiter DWK twee periodes knap lastig. Pas nadat Geert Huijben in het begin van de derde periode zijn ploeg voor het eerst op voorsprong zette, 4-3, was het hek van de dam en walste De Vennen alsnog over het team uit Barneveld heen, 14-3.