Hockeysters winnen Pro League na nipte zege op Duitsland

De Nederlandse hockeysters hebben voor de derde keer de Pro League gewonnen. Oranje boekte in het eigen Wagener Stadion een 2-1-zege op Duitsland en die nipte overwinning volstond voor de eindzege. Het was de eerste prijs voor bondscoach Paul van Ass, die niet kon beschikken over onder anderen Lidewij Welten.

Pien Sanders maakte pas in de slotfase van het derde kwart het eerste doelpunt van de avond. Ze kreeg de bal fortuinlijk op haar stick nadat een strafcorner van Yibbi Jansen was gekeerd. Vlak voor tijd maakte Pien Dicke er, opnieuw met het nodige geluk, 2-0 van. Een aanval van Oranje mocht doorgaan, ondanks dat er overduidelijk shoot was gemaakt. De videoscheidsrechter mocht echter niet ingrijpen op die zone van het veld. Viktoria Huse verkleinde in de 57e minuut de marge nog tot één doelpunt, maar de zege van Oranje kwam niet meer in gevaar.

,,Zij groeven zich in en ik denk dat meer tegenstanders dat zullen gaan doen tegen ons. Maar we zijn blijven zoeken en moesten iets meer geduld hebben. Maar we hadden er vertrouwen in dat hij ging vallen”, zei Sanders voor de camera van Ziggo Sport over de moeizame overwinning. ,,De Pro League-zege is toch wel belangrijk. We zijn naar het EK aan het toewerken, maar de eerste prijs onder Paul is toch mooi meegenomen.”

Het duel in het Wagener Stadion in Amsterdam werd gespeeld voor veelal lege tribunes. Afgelopen weekend, toen ook de mannen in actie kwamen, zaten de tribunes vol tijdens de Pro League.



Voor Nederland was het pas de dertiende wedstrijd van de Pro League. Achtervolgers Argentinië en Australië hebben alle zestien duels al afgewerkt, maar nummer 4 België had Oranje in theorie nog kunnen passeren.

Opmerkelijk genoeg krijgt Nederland de hoofdprijs pas dinsdag rondom het duel met Nieuw-Zeeland uitgereikt. Dat heeft te maken met de absentie van de voorzitter van de internationale hockeyfederatie op maandag.

Oranje speelt in de Pro League ook nog tweemaal tegen België. Die duels worden op 1 en 4 juli in Antwerpen gespeeld.