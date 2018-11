Hockeysters overtuigend naar finale Champions Trophy

Russische rechter: Zoebkov wél olympisch kampioen in Rusland

21 november Een rechtbank in Moskou heeft een uitspraak van het internationaal sporttribunaal (CAS) in de dopingzaak van bobsleeër Alexander Zoebkov afgewezen. De Rus won in eigen land twee keer goud bij de Winterspelen van Sotsji 2014, maar moest wegens dopingpraktijken deze plakken vorig jaar inleveren op last van het Internationaal Olympisch Comité. Hij werd bovendien levenslang geschorst voor alle olympische activiteiten. Zoebkov ging bij het CAS vergeefs in beroep tegen deze sancties.