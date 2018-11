Hockeyploegen Caldas en Annan het land door in Pro League

Zowel de mannen (bondscoach Max Caldas) als de vrouwen (bondscoach Alyson Annan) beginnen de nieuwe landencompetitie eind januari in Nieuw-Zeeland en gaan daarna naar Australië. De hockeysters spelen vervolgens in de Verenigde Staten, Argentinië en China. De hockeyers gaan via Spanje naar Argentinië en spelen dan op 5 maart hun eerste thuiswedstrijd, in Rotterdam tegen Duitsland. De vrouwen ontvangen een maand later China in Utrecht.



De finaleronde van de Pro Hockey League wordt eind juni afgewerkt in het Wagener-stadion in Amstelveen, de thuishaven van Amsterdam én de nationale teams. De vrouwenfinale is op zaterdag 29 juni, die van de mannen een dag later.