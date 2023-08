Hockeymannen Oranje na zinderende clash tegen België naar EK-finale

Weer tjokvol programma voor Hassan op WK: ‘Als ik straks in Chicago slecht loop, heeft Tim een groot pro­bleem’

Opnieuw loopt Sifan Hassan liefst drie afstanden op een groot toernooi. Na de door haarzelf gekozen trilogie op de Olympische Spelen in Tokio en later haar marathondebuut in Londen moest coach Tim Rowberry haar deze keer overtuigen, in aanloop naar de WK. ,,Tim wilde per se dat ik dit zou doen.”