Hockeyers zonder Baart, Kemperman en Pieters naar India

De Villiers zegeviert in tweede etappe Dakar Rally, Alonso crasht

14:03 De Zuid-Afrikaan Giniel de Villiers heeft de tweede etappe van de Dakar Rally bij de auto’s gewonnen. Hij legde de 367 kilometer lange proef van Al Wajh naar Neom in Saudi-Arabië foutloos af. De Villiers was bijna vier minuten eerder in het bivak dan de Argentijn Orlando Terranova, die wel de nieuwe leider in het algemeen klassement is.