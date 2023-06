Hockeyers verslaan Duitsland in Pro League, zevenklapper voor hockeysters

met samenvattingDe hockeyers hebben in de Pro League hun tweede wedstrijd tegen Duitsland gewonnen. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee was in het Wagener Stadion in Amsterdam met 2-0 te sterk.

Aanvoerder Thierry Brinkman opende in het tweede kwart de score voor Oranje. Jip Janssen maakte uit een strafcorner na de rust de tweede treffer.

De hockeyers bleven afgelopen zaterdag nog steken op een 1-1-gelijkspel tegen de Duitsers. De ploeg verloor toen de shoot-outs van de Duitsers die daarmee een bonuspunt verdienden.

Volledig scherm Thierry Brinkman viert zijn treffer met Thijs van Dam. © Pro Shots / Bart Scheulderman

Voor de ploeg van Delmee is het de zevende overwinning in de Pro League. Oranje speelde ook vier keer gelijk en verloor twee keer. Ze staan derde in de stand achter Groot-Brittannië en India.

Hockeysters overklassen Nieuw-Zeeland

Ook de Nederlandse hockeysters boekten een overwinning in de Pro League. In het Wagener Stadion in Amsterdam was de ploeg van bondscoach Paul van Ass met 7-1 te sterk voor Nieuw-Zeeland.

Oranje had maandag in de dertiende wedstrijd met 2-1 gewonnen van Duitsland en daarmee al de eindzege in de Pro League zekergesteld na twaalf zeges en een gelijkspel. De hockeysters spelen nog twee keer tegen België. Die duels worden op 1 en 4 juli in Antwerpen gespeeld. De ploeg had afgelopen zaterdag ook al met 4-1 gewonnen van Nieuw-Zeeland.

Yibbi Jansen opende in de 3e minuut de score voor Oranje uit een strafcorner. In het eerste kwart scoorden Xan de Waard en Joosje Burg ook nog. Dat was ook de ruststand. Meteen in het derde kwart was Olivia Merry trefzeker uit een strafbal, maar verder kwamen de speelsters van Nieuw-Zeeland niet. Elzemiek Zandee, Frédérique Matla scoorden in het derde kwart nog en beide speelsters waren ook nog eens trefzeker in het vierde kwart.

Margot van Geffen speelde tegen Nieuw-Zeeland haar 250ste interland.

Volledig scherm De Nederlandse hockeysters werden gehuldigd voor de eindzege in de Pro League. © Pro Shots / Bart Scheulderman