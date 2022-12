Hockeyers verliezen maand voor WK kansloos met 3-0 van Britten in Pro League

De Nederlandse hockeyers hebben in de Pro League, een maand voor het WK, een kansloze nederlaag geleden tegen Groot-Brittannië. Het werd 3-0 in het Argentijnse Santiago del Estero. Het was pas de eerste wedstrijd in de landencompetitie voor de ploeg van bondscoach Jeroen Delmee.

De eindstand was al na 38 minuten bereikt. Zachary Wallace nam twee doelpunten voor zijn rekening, Phil Roper was ook trefzeker. De 3-0 van Wallace was een strafbal, die was toegekend nadat Jip Janssen de bal met een voet van de lijn had gehaald.

In het laatste kwart ging aanvaller Steijn van Heijningen naar de kant, mogelijk met een hamstringblessure. Bij Oranje ontbraken onder anderen Seve van Ass en Joep de Mol.

“Het was een zware wedstrijd voor ons. In de eerste helft creëerden zij niet zoveel kansen”, zei Thierry Brinkman. “Ze kwamen vijf keer in de cirkel en maakten twee doelpunten. Bij ons was het niet goed genoeg, niet agressief genoeg. Hopelijk gaat het morgen beter.” Donderdag komen de mannen in actie tegen Argentinië.

Oranje bereidt zich in Argentinië voor op het WK in India, dat op 13 januari begint. Op 14 januari neemt Nederland het op tegen Maleisië. Tot die tijd komt de ploeg van Delmee nog drie keer in actie..

