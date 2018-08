Hockeyers tegen Duitsland op EK, vrouwen in groep met gastland België

Zowel de Nederlandse mannen als de vrouwen verdedigen in Antwerpen de Europese titel die ze vorig jaar veroverden op het EK in het Wagenerstadion van Amsterdam. Op het komende toernooi, van 16 tot en met 25 augustus 2019, is ook een ticket voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio te verdienen. De winnaars plaatsen zich voor de Spelen.



De Nederlandse hockeysters pakten onlangs opnieuw de wereldtitel op het WK in Londen. Het mondiale toernooi voor de mannen is eind dit jaar in India.