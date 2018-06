Hockeyers onderuit tegen Australië op Champions Trophy in Breda

Oranje is door de nederlaag gezakt naar de derde plaats. Australië is met 10 punten zeker van een plek in de finale. Nederland heeft zes punten en speelt zaterdag tegen nummer twee India, dat eerder op de dag met 1-1 gelijkspeelde tegen België. Nederland moet die wedstrijd winnen om de finale te bereiken.

Nederland kwam op voorsprong via Pruyser, die in het tweede kwart uit een schot van Valentin Verga schoorde. Het was het vijftigste interlanddoelpunt voor Pruyser. Australië kwam nog voor rust op gelijke hoogte. Harvie rondde een aanval af met een hard schot. In het derde kwart namen de 'Kookaburras' een voorsprong door goed over te nemen na balverlies van Bob de Voogd. Govers zette Australië met een harde backhand op 2-1.