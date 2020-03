Hockeyduels tussen Oranje en Australië in Den Bosch afgelast vanwege corona

Zowel de mannen als de vrouwen zouden in Den Bosch tegen Australië spelen. De internationale hockeyfederatie FIH gaat met de Nederlandse en Australische bond overleggen wanneer de wedstrijden ingehaald worden.



,,De Australische teams zouden niet alleen Nederland aandoen maar eerst nog in Spanje en Duitsland spelen. Op basis van die planning heeft de Australische bond haar eigen afweging gemaakt en besloten niet naar Europa af te reizen. Daarvoor hebben wij begrip, al is het in onze ogen op dit moment niet nodig al een beslissing te nemen over de wedstrijden in Nederland", zegt Erik Gerritsen, directeur van de Nederlandse hockeybond KNHB.



De Nederlandse mannen en vrouwen spelen 19, 20 en 22 maart in Rotterdam wedstrijden tegen de nationale teams van Nieuw-Zeeland. Die duels gaan vooralsnog door.