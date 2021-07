Historische All-Star Game: twee honkballers schrijven geschiedenis in Denver

Ohtani maakte direct indruk in de All-Star Game. Hij verscheen eerst als pitcher en wierp direct een perfecte inning. ,,Het was eerder leuk dan spannend. Ik wil hier zeker nog eens terugkeren bij de All-Star Game. De ervaring was absoluut geweldig. Ik denk dat deze herinnering absoluut de meest memorabele in mijn carrière is. Ik wil dan ook iedereen bedanken die de regelgeving heeft aangepast zodat ik hier als werper én slagman mocht staan", sprak Ohtani na afloop. Hij werd uiteindelijk de eerste die als werper en als slagman op het toneel verscheen én met de winst naar huis ging in een wedstrijd van de American League en National League.



Ohtani was niet de enige die geschiedenis schreef in Denver. Het was namelijk Vladimir Guerrerro Jr. van de Toronto Blue Jays die werd verkozen tot Most Valuable Player. De 22-jarige Canadees werd daarmee de jongste MVP ooit in een All-Star Game én tevens de eerste Canadees. Met zijn homerun trad hij ook nog eens in de voetsporen van zijn vader, Vladimir Guerrero Sr. Zij zijn nu de derde vader en zoon met een homerun in een All-Star Game.