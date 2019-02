Hirscher maakt indruk in eerste run

Schippers pakt NK-titel op 60 meter, 15-jarige Seedo derde

16 februari Dafne Schippers heeft haar titel op het NK indoor op de 60 meter geprolongeerd. In Apeldoorn was de Utrechtse het snelst met een tijd van 7,18. De pas 15-jarige N'Ketia Seedo werd derde met een tijd van 7,27 seconden. Daarmee is ze één honderdste sneller dan Schippers ooit was als junior.