Hiddink komt naar Sportfilmfestival

Guus Hiddink is vrijdag aanwezig in Rotterdam bij de première van de documentaire Hoe Zuid-Korea Guus Hiddink veroverde. Die wordt vertoond in filmtheater LantarenVenster, in het kader van het Sportfilmfestival Rotterdam, dat vandaag begint en zijn vierde editie beleeft.

De documentaire van regisseur Fokke de Koe en het team achter Andere Tijden Sport behandelt het glorieuze WK dat Hiddink in 2002 met Zuid-Korea beleefde. Daarbij concentreren de makers zich op het begin van het sprookje: Hiddink die eigenlijk niet zit te wachten op een avontuur in het Verre Oosten en allerlei onmogelijke eisen stelt, in de verwachting dat de deal dan wel af zal ketsen. Maar de Nederlander heeft buiten de vastberadenheid van de Koreanen gerekend: ze willigen bijna al zijn sportieve voorwaarden in en weten Hiddink zo toch voor zich te winnen, met alle gevolgen van dien. Onder zijn leiding reikt mede-organisator Zuid-Korea tot de halve finale. De coach geldt sindsdien als een nationale held.

Hiddink is na de filmvertoning ook nog te gast in de talkshow die Wilfried de Jong in LantarenVenster presenteert.

Hiddink (71) staat sinds de zomer van 2016 niet meer op het veld als voetbaltrainer. Na zijn mislukte tweede periode bij het Nederlands elftal was zijn laatste klus van tijdelijke aard: de Achterhoeker volgde de ontslagen José Mourinho op bij Chelsea, de club waar hij in 2009 ook al als interim-coach had gewerkt.

Tijdens het festival wordt een keur aan sportgerelateerde films vertoond. Zo zoekt tv-presentator Sander de Kramer in Het Feyenoord-DNA uit of er echt zoiets bestaat als een gen dat de liefde van supporters voor de Rotterdamse club bepaalt. En historisch beeldmateriaal, gemaakt door haar vader, vormt de basis voor een blik op de carrière van tennisster Betty Stöve. Ook voor speelfilms is plek, zoals Battle of the Sexes en Chariots of Fire, beide gebaseerd op historische sport-gebeurtenissen.